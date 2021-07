The Voice Belgique : Jérémie, le dernier gagnant, nous donne de ses nouvelles

Le 13 avril dernier, la victoire de Jérémie Makiese clôturait une saison remarquable de The Voice Belgique. Depuis, le protégé de BJ Scott trace sa route. Quels sont ses projets ? Comment fait-il pour jongler entre ses deux passions, la musique et le foot ? Le dernier vainqueur du plus grand concours de chant de Belgique se confie.

Que s’est-il passé dans ta vie depuis ton triomphe lors de la saison 9 de The Voice Belgique ? Tout d’abord, j’ai eu la chance de faire plein de nouvelles rencontres. Depuis, il y a également plein de nouveaux projets dans la musique. J’ai aussi créé beaucoup de liens avec les autres Talents de cette neuvième saison. Il s’est vraiment passé plein de choses dans ma vie. C’est vraiment cool ! On a pu t’apercevoir en studio récemment sur tes réseaux sociaux. Est-ce qu’un projet musical est en préparation ? Oui ! Comme vous avez pu le voir sur Instagram, je suis en train de travailler et de tester des choses. J’essaye de voir ce que je peux faire pour mon premier single. Pour le coup, c’est très positif. J’avance à un bon rythme mais je suis très impatient de voir le projet final.

Cet été, j’ai largement le temps de me concentrer sur mon single et ma carrière footballistique.

Quels sont tes projets pour cet été ? Alors, mes projets pour cet été sont : musique, foot, musique, foot, musique et foot (RIRES). Je ne compte rien faire d’autre ! J’ai pris des vacances après ma victoire car je voulais anticiper le temps. Je savais que l’été allait être chargé pour moi. Par conséquent, cet été, j’ai largement le temps de me concentrer sur mon single et ma carrière footballistique. En tant que joueur de foot, nous supposons que tu suis l’Euro qui se déroule actuellement ? Evidemment, si je rate un match autant arrêter de vivre car c’est ma vie ! Cet Euro est très stressant ! Ce que je retiens de ce tournoi c’est que le foot évolue et que les gens changent. Je ne sais pas trop vous dire qui est susceptible de gagner la finale mais j’espère que ce sera la Belgique ! Les castings pour participer à la saison 10 de The Voice Belgique sont ouverts. Que dirais-tu à ceux qui hésitent à envoyer leur candidature ? Qui ne tente rien, n’a rien ! Personnellement, je ne pensais pas gagner. Je ne pensais même pas être sélectionné pour participer aux Blind Auditions. J’ai tenté le coup, en me disant "si on ne m’appelle pas, je continue ma vie". Finalement, on m’a appelé et voilà où j’en suis aujourd’hui ! J’encourage les gens à essayer, sans se prendre la tête !

Les castings de la saison 10 sont ouverts !

Qui succédera à Jeremie Makiese, grand gagnant de la précédente saison de The Voice Belgique ? Alors si comme Charlotte Forêt, Loïc Nottet, Alice on the Roof ou Blanche, la passion de la musique vous anime et que vous avez envie de partager une expérience musicale et humaine inédite, n’hésitez plus, les auditions en ligne sont désormais ouvertes sur notre site. A cappella ou accompagné d’un instrument de musique, seul ou à plusieurs, tout est possible. Vous avez également la possibilité de soumettre une candidature pour une autre personne. Alors ne soyez pas timide et lancez-vous dans l’aventure. Le seul risque : que cela marche ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à rejoindre notre FAQ via ce lien.