The Voice Belgique fête ses 10 ans : quels sont les OVNIS qui ont marqué la décennie ?

Les ovnis de The Voice Belgique - The Voice Belgique fête ses 10 ans - 21/12/2021 Angy, Antoine Delie, Sola, Théophile, Laura Cartesiani, Valentine, qu'ils aient été élus plus belle voix de Belgique, ou pas, ces talents ont marqué The Voice grâce à leurs performances vocales. The Voice leur a rendu hommage ce mardi 21 décembre dans un best of célébrant les meilleurs moments qui ont traversé les dix ans du programme.