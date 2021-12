The Voice Belgique fête ses 10 ans : les coachs et les talents vous font revivre les plus grands moments !

The Voice Belgique fête ses 10 ans ! A cette occasion, La Une vous propose de revenir sur dix années de musique et d’émotions à travers une émission inédite en compagnie de celles et ceux qui ont fait le succès du programme ce mardi 21 décembre.

Depuis 10 ans, The Voice Belgique a accueilli de nombreux talents sur son plateau. Que ce soit parmi les candidats mais aussi dans les célèbres fauteuils rouges des coachs. Pour célébrer cet anniversaire, La Une a décidé d’inviter ces artistes qui ont marqué ce programme musical devenu culte pour une soirée spéciale ce mardi 21 décembre à 20h20. Quelques semaines avant le début de la diffusion de la nouvelle saison événement, The Voice Belgique vous fait ses plus beaux moments.

10 ans d’émotions et de découvertes

Matthew Irons, Typh Barrow, Slimane et Vitaa témoigneront dans ce docu inédit ! © Tous droits réservés Plus de 18 coachs se sont succédés dans les célèbres fauteuils depuis 2011. Ils ont non seulement aidé les candidats à se développer mais les ont souvent accompagnés dans leurs carrières d’artistes après l’émission. Parmi ceux-ci, l’emblématique BJ Scott, le producteur Mosimann, le célèbre duo Vitaa & Slimane mais aussi la grande voix Typh Barrow, le leader du groupe Puggy, Matthew Irons et Marc Pinilla reviendront sur leur expérience en tant que coachs et les talents qui les ont bouleversés. Certains d’entre eux en profiteront également pour livrer certaines indiscrétions qui se sont déroulées dans les coulisses et confier un tas d’anecdotes croustillantes !

3 images Loïc Nottet, Alice on the roof, Blanche et Charles ont marqué l’aventure The Voice Belgique © Tous droits réservés

De Loïc Nottet à Alice On The Roof, en passant par Blanche, Antoine Delie, Charles, Roberto Bellarosa, Jérémie Makiese ou Océana, tous ces talents devenus stars ont marqué l’histoire du programme ! Ils reviendront pour nous sur leurs blinds, duels, leurs prestations live iconiques et expliqueront en quoi The Voice a changé leurs vies. The Voice Belgique, c’est 10 ans de talents, de coachs, de show mais aussi de rires, de larmes et d’émotions que Maureen Louys, celle qui est aux commandes du concours depuis ses débuts, vous promet dans cette émission spéciale diffusée le mardi 21 décembre à 20h20 sur la Une.