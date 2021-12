The Voice Belgique fête ses 10 ans : ces Kids qui ont marqué l'histoire !

The Voice Kids : les enfants belges ont du talent - The Voice Belgique fête ses 10 ans - 21/12/2021 En 2020, The Voice Belgique s’offre une cure de jouvence avec la première saison de The Voice Kids ! Un concours émouvant, bienveillant et truffé de beaux moments, qui met en lumière de jeunes talents entre 8 et 14 ans. Slimane, Vitaa et Matthew Irons, les trois coachs et le public craquent chaque semaine pour ces artistes en herbe. Lors des Blind Auditions, ils vivent des moments magique comme lors de l’audition de Mathis, le plus jeune talent, et sa reprise de "Dernière Danse" d’Indila.