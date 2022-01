The Voice Belgique : Farah auditionne avec une version "très moderne" d’un tube de Doja Cat

Farah chante "Say So" de Doja Cat - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind Auditions -... Sur scène, Farah interprète "Say So" de Doja Cat. Christophe Willem est le premier à se retourner. Black M le suit. "Tu as une nonchalance qui m'a beaucoup plu", commente le chanteur de "Double Je" qui a trouvé l'audition "très moderne". Le coach rappeur, quand à lui, trouve des similitudes entre la candidate et lui. C'est avec ce dernier que Farah décide poursuivre l'aventure. Direction les K.O dans l'équipe de Black M !