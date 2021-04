The Voice Belgique : Faites partie du public virtuel de la grande finale !

Ce mardi 13 avril, la Finale de la neuvième saison de The Voice sera diffusé en direct sur La Une et Auvio. Les quatre derniers talents de BJ Scott, Henri PFR, Loïc Nottet et Typh Barrow, se produiront sur la scène des grands directs pour tenter de décrocher le trophée de "The Voice 2021". Ils chanteront en compagnie de Calogero, Julien Doré et Charles, les invités d'honneur de ce grand show. Le public pourra choisir le grand gagnant de la compétition, qui remportera un contrat avec Universal. Inscrivez-vous ci-dessous pour découvrir les prestations incroyables des candidats de cette saison inédite et tentez de faire partie du public virtuel !

Pour information, Seules 150 personnes pourront assister à l’entièreté du live. Parmi ces 150 personnes, seuls 51 seront visibles dans l’écran du studio aux côtés des familles des talents (Ces 51 personnes devront rester derrière leur écran tout le temps ; les pauses seront indiquées par le chauffeur de salle).

Inscrivez-vous avant le lundi 12 avril à 23h59.