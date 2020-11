The Voice Belgique en temps de COVID-19, ça donne quoi ?

Le tournage de la neuvième saison de The Voice Belgique a débuté ce 29 octobre. Comment les coachs, les talents et les équipes de production s'organisent pour assurer le bon déroulement du plus grand concours de chant de Belgique, tout en respectant les règles sanitaires ? Réponse !

Depuis ce 29 octobre, BJ Scott, Typh Barrow, Henri PFR et Loïc Nottet se sont installés dans leurs nouveaux fauteuils de coachs de The Voice Belgique. Pour que le tournage des Blind Auditions se déroulent dans les meilleures conditions, la RTBF a effectué quelques adaptations au programme. Bulles, public virtuel, et masques sont au rendez-vous.

Public virtuel : une première dans The Voice Belgique !

Vu les incertitudes et le contexte inédit liés à la crise de la COVID-19, la RTBF et ses équipes de production s’adaptent et innovent. Cette année, dans l’optique de protéger et garantir la santé et la sécurité des talents, du public, des coachs et des équipes…place à un public virtuel ! Le public (composé en majeur partie des familles, amis et proches des talents) participe de chez lui, devant la webcam de son ordinateur à l’enregistrement en direct des blinds. Sum, le chauffeur de salle, est également présent en coulisses pour guider le public. Chaque réaction du public est filmée pour être ensuite intégrée dans les écrans placés dans les gradins. Et la Family Room ? Pas de panique ! Les proches des talents (maximum de 4, qui font partie de leur bulle) seront accompagnés de Maureen Louys, toujours en coulisses, pour capter au mieux les réactions et émotions fortes de ce moment unique.

3 images Les écrans installés dans lesquels le public assistera aux blinds de The Voice © Tous droits réservés Sum, le chauffeur de salle, motive le public à distance © Tous droits réservés

Port du masque pour tout le monde !

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de la RTBF. Toutes les équipes de production, les techniciens, les coachs et talents portent le masque. Seuls les musiciens et talents ne portent pas le masque lorsqu'ils sont sur scène puisque la distanciation sociale est respectée. Cette règle s'applique également aux coachs lorsqu'ils sont installés dans leurs célèbres fauteuils rouges. De plus, chaque micro et instrument est désinfecté après utilisation.

Retrouvez la saison 9 de The Voice Belgique, dès le 29 décembre sur La Une et les réseaux sociaux de la RTBF.