"The Voice Belgique" : toutes les réponses à vos questions !

Vous avez des interrogations sur "The Voice Belgique" ? Ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes. Si néanmoins vous ne trouvez pas de réponse, vous pouvez toujours poser la question sur notre page Facebook.

Qui peut participer à The Voice Belgique Saison 9 ?

L’émission The Voice Belgique est ouverte à tous les résidents belges qui souhaitent poser leur candidature. Les talents des saisons 1 à 7 n’ayant pas accédé aux Lives ainsi que les talents de la 8e saison n’ayant pas accédé aux Duels peuvent à nouveau poser leur candidature pour cette nouvelle saison. Aucun membre de la famille en ligne directe (père/mère/enfant(s)/frère(s)/soeur(s)) d’un participant à The Voice Belgique et aucun membre de la famille en ligne directe de son conjoint ne peut travailler à la RTBF, RMB, DOK1 Media, ITV ou les sponsors principaux de l’émission.

Attention, seuls les Belges ou étrangers mais résidants en Belgique peuvent s'inscrire à The Voice Belgique !

A partir de quel âge puis-je participer ?

Les participants à The Voice Belgique devront avoir 16 ans avant la fin de l’année 2020.

Comment s’inscrire à The Voice Belgique Saison 9 ?

Pour participer, les candidats doivent impérativement envoyer une vidéo et s'inscrire via le site de l’émission. C’est l’équipe de casting qui désignera les candidats sélectionnés pour les prochaines étapes. Toutes les informations sur le déroulement du casting sont indiquées ci-dessous. D’autre part, certains candidats seront aussi repérés via la recherche active entreprise par la production de "The Voice Belgique"

Le talent du web Wild Card : une nouvelle fois, la production offre une "Wild Card", c'est à dire la garantie de participer aux Blind Auditions au talent qui aura reçu le plus de suffrages sur le Web. Les internautes pourront voter pour toutes les vidéos reprises sur la page "Toutes les auditions". Si vous souhaitez avoir la possibilité de participer à ce concours, vous devez donc nous envoyer une vidéo. Le vainqueur sera la personne ayant reçu le plus de votes à la fin des auditions. N'attendez donc pas trop pour poster votre audition !

Pourquoi dois-je valider mon vote par mail ? Pour que votre soutien à votre candidat favori soit effectif, nous exigeons que votre vote soit confirmé par mail. Cette procédure a été mise en place pour éviter les votes multiples issus d'une seule personne.

Je n'ai pas reçu de notification par mail pour valider mon vote. L'adresse mail que vous avez encodé est-elle valide ? Si oui, vérifiez votre courrier pêle-mêle et/ou votre boite anti-spam et cherchez les mails envoyés par The Voice Belgique.

Combien de fois puis-je auditionner ?

Une seule participation est acceptée, et ceci est en nous envoyant une vidéo. Par contre, vous pouvez en tant que participant nous proposer d'autres talents potentiels.

Suppression d'auditions. L’équipe web du site The Voice Belgique peut supprimer des auditions si elle les juge inappropriées ou contraires à l’esprit du programme.

Que gagne-t-on en participant à The Voice Belgique ? Hormis les cadeaux offerts par les sponsors de l’émission, le gagnant de The Voice Belgique remportera un contrat avec une maison de disque… et bien sûr la reconnaissance et la notoriété de toute la Belgique !

Quand saura-t-on si on est sélectionné ? Si votre vidéo est retenue par l’équipe de "The Voice Belgique", vous serez contacté pour un premier casting qui se fera par vidéo-conférence (à cause des normes de sécurité du COVID-19). Si ce premier casting est concluant, vous passerez ensuite une audition en chair et en os à Bruxelles ou à Liège (dans le respect des normes de sécurité pour la lutte contre le COVID-19).

En l’absence d’une réponse de la part de l’équipe de casting au 15 septembre 2020 (date de fin des inscriptions le 4 septembre), cela signifie que la candidature n’a pas été retenue et que l'aventure s'arrête pour vous.

NB : Veillez à nous communiquer une adresse mail valide lors de votre inscription et à vérifier régulièrement votre courrier indésirable, filtre anti-spam et/ou votre courrier pêle-mêle.

Je viens de poster ma vidéo, et je ne la vois toujours pas sur le site, est-ce normal ? Oui, rassurez-vous ! Les vidéos sont visionnées par l’équipe éditoriale du site avant publication du lundi au vendredi de 9h à 17h. En cas de soucis technique avec votre vidéo, l’équipe prendra contact avec vous par e-mail.

Je viens de poster ma vidéo, mais elle est trop lourde, que faire ? Les smartphones et caméras actuels proposent en standard des qualités très élevées, votre vidéo pourrait donc dépasser les 300 Mb acceptés par le système. Nous vous conseillons donc de modifier la définition de votre enregistrement sur une qualité inférieure qui permettra cependant à nos chasseurs de talent d'évaluer votre démo.

Je voudrais consulter le règlement applicable à ce site.Les conditions générales d’utilisation du site sont consultables en cliquant ici .

Comment se dérouleront les castings dans la situation actuelle (Covid 19) ?

Dans un premier temps, les castings et interviews se feront par vidéo-conférence. Si nécessaire, dans un deuxième temps, nous inviterons les talents à venir faire un casting en personne à Liège ou à Bruxelles dans les studios de la RTBF. Ces castings à Liège et à Bruxelles se feront dans les règles strictes de sécurité : réduction de l’équipe de The Voice au stricte minimum ; l’équipe The Voice portera un masque ; la distanciation sociale sera appliquée entre les personnes de l’équipe, vis-à-vis des talents et aussi entre talents ; il y aura du gel hydroalcoolique ; le masque du talent pourra être retiré lors de sa chanson pendant le casting ; le talent chantera derrière un plexiglas qui sera à chaque fois désinfecté par la production The Voice ; les surfaces fréquemment utilisées telles que les plans de travail, les tables, les poignées de porte et les toilettes seront fréquemment nettoyés et désinfectés ; il n'y aura pas d'échange de documents, clé USB,… entre l’équipe The Voice et les talents ; chaque talent devra apporter sa propre bouteille d’eau ou gourde ; aucun accompagnant ne sera admis dans les locaux.

Ces castings se feront par rendez-vous et chaque talent aura son créneau horaire. Entre chaque talent il y aura 15 minutes afin qu’il n’y ait pas de contact entre eux, que la salle puisse être aérée et que le plexiglas puisse être désinfecté.

Pendant les castings, il n’y aura pas de micro. Un musicien sera présent afin d’accompagner le talent en plus de l’équipe réduite The Voice et ceux-ci seront placés à minimum 1m50 du talent. Nous gardons également l’option du mp3 pour le casting et, dans ce cas, le musicien quittera la pièce. Cet mp3 devra être envoyé en amont à la production par wetransfer ou par lien de Youtube