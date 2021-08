The Voice Belgique : des nouvelles de nos anciens Talents !

En 10 ans, The Voice Belgique a vu défiler un grand nombre de talents sur sa scène. Certains d’entre eux ont décidé de poursuivre leur aventure musicale en solo ou en groupe. Nous vous donnons de leurs nouvelles !

Samuel Najii (saison 7)

Lors de la septième saison de The Voice Belgique, Samuel faisait partie de l’équipe de Slimane. Il avait marqué cette saison en reprenant des standards de la chanson française. Désormais, l’ancien candidat poursuit sa carrière solo dans la chanson francophone. Le jeune artiste vient tout juste de sortir un nouveau single intitulé "J’attends". Pour ce titre, Samuel a décidé d’en dévoiler deux versions : une version pop/rock et une version symphonique.

Oriane et Pierre (saison 6) collaborent désormais avec Pascal Duquenne

Oriane et Pierre étaient le duo marquant de la saison 6 durant laquelle ils avaient atteint la finale dans l’équipe de Bigflo et Oli. Les deux amis collaborent toujours ensemble puisqu’ils ont intégré "Le 8e Groupe" en compagnie de Pascal Duquenne, le célèbre acteur du "8e jour". Actuellement, ils préparent la sortie de leur premier clip composée par Oriane elle-même. En attendant, la chanteuse fait aussi partie du groupe a cappella "Just vox" composée de plusieurs chanteurs et chanteuses et de Bigben, double champion de Belgique de Beatboxing !

John Lemoine (saison 8) dévoile son nouvel album

John Lemoine était sans conteste le rockeur de la huitième saison de The Voice Belgique ! L’ancien talent de Slimane poursuit désormais sa carrière dans l’univers du rock et du métal. Le chanteur a dévoilé son nouvel album "Heavy Calling" il y a quelques mois. Le premier clip du même nom vient d’être dévoilé et ça décoiffe !

Laura Diliberto (saison 2) chante et organise des concerts !

On se souvient tous de la prestation de Laura Diliberto sur "New York New York" lors de la saison 2 ! La candidate avait marqué cette saison en atteignant la demi-finale dans l’équipe de Mosimann. Laura chante toujours dans le groupe "Overtones" qui réalise des cover pop/rock. Depuis un an, l’ancienne étudiante HEC a monté une ASBL nommée "Backstage" qui organise des concerts à Awans afin de mettre en avant des artistes de sa région.

Les castings de la saison 10 sont ouverts !

La saison 10 de The Voice Belgique arrive bientôt sur La Une ! Inscrivez-vous sans plus attendre aux castings de cette saison événement ! Si comme Samuel, Oriane, Pierre, John et Laura, la passion de la musique vous anime et que vous avez envie de partager une expérience musicale et humaine inédite, n’hésitez plus, les auditions en ligne sont désormais ouvertes sur notre site. A cappella ou accompagné d’un instrument de musique, seul ou à plusieurs, tout est possible. Vous avez également la possibilité de soumettre une candidature pour une autre personne. Alors ne soyez pas timide et lancez-vous dans l’aventure. Le seul risque : que cela marche ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à rejoindre notre FAQ via ce lien.