The Voice Belgique débarque sur Twitch : qui est Nensha, la streameuse que tout le monde va suivre ?

Qui est Nensha, la streameuse qui vous faire suivre The Voice via Twitch

Après Facebook, Instagram et Tiktok, The Voice Belgique sur lance sur Twitch ! Chaque mardi soir, Nensha sera en live sur Twitch pour suivre les Blind Auditions de la saison 10 du plus grand concours de chant du pays. Qui est cette jeune streameuse que le public de The Voice va découvrir ? Elle nous livre tous ses secrets et nous explique le fonctionnement de la plateforme Twitch !

C’est une première mondiale : The Voice Belgique sera désormais présente sur la plateforme Twitch. Un live Twitch n’étant pas possible sans "animateur", The Voice a fait appel à Nensha, une jeune streameuse qui a un lien très particulier avec le célèbre concours de chant… Chaque mardi soir, durant la diffusion des Blind Auditions, elle fera sa "réact" en live sur le compte RTBF iXpé sur Twitch.

Salut Nensha ! Peux-tu te présenter en quelques mots ? Je m’appelle Nensha et j’ai 27 ans. Je suis née et j’ai grandi à Bruxelles. Passionnée de musique et de jeux vidéo, je vais animer les lives Twitch de The Voice Belgique durant les Blind Auditions de la saison 10. J’ai étudié les arts plastiques pendant 8 ans. Je me suis lancée sur Twitch car à l’époque j’avais déménagé près de Paris pour mes études et je me sentais un peu seule là-bas. Du coup, j’ai commencé à lancer des streams de temps en temps et je me suis découvert une vraie passion pour le streaming. Cette interactivité avec les gens me plaisait énormément. Quand je voyais que certains passaient une mauvaise journée avant de passer sur mon stream, j’avais l’impression de faire une petite différence. J’ai décidé que c’était ça que je voulais faire de ma vie : divertir les gens, leur changer les idées même si ça ne durait qu’un instant. Aujourd’hui, je suis épanouie dans ce que je fais !

Nensha en live tous les mardis sur Twitch © RTBF iXpé Twitch est un service de streaming interactif qui devient de plus en plus populaire. Comment expliquerais-tu ce qu’est Twitch et quel est le rôle d’un streamer ? Twitch est un service en ligne dans lequel on va retrouver des créateurs de contenus, des streamers comme moi. Ceux-ci vont proposer des émissions en direct où justement les spectateurs vont réagir à l’aide d’un chat. Ça ressemble un peu à la télé, sauf qu’on a un retour instantané avec ceux qui regardent le programme. Je pense que c’est ça la force de Twitch. C’est qu’il y a un véritable échange entre le diffuseur et le spectateur. A la base, Twitch est axé sur les jeux vidéo, mais aujourd’hui on peut retrouver des gens qui cuisinent, des gens qui font de l’art, et même des gens qui chantent ! Il y a vraiment de tout sur Twitch. C’est une chouette plateforme !

Quel type de contenus proposes-tu actuellement sur Twitch ? Je propose des contenus très variés. Je propose des streams axés "gaming" car j’ai commencé avec ça sur Twitch lorsque je jouais à "Counter-Strike" à l’époque. Mais depuis deux ans, je propose aussi des streams musicaux, je chante. Je m’amuse énormément. Grâce à mes streams de musique, j’ai même pris un peu confiance en moi. J’ai décidé d’apprendre l’ukulélé en autodidacte pendant le premier confinement. Quitte a être coincé à la maison, je me suis dit "Go apprendre un instrument" ! Je me suis même lancée dans la composition musicale. Donc aujourd’hui, j’écris et compose mes propres musiques.

La react de Nensha, tous les mardis sur RBTF iXpé © Tous droits réservés Il semblerait que tu aies un gros lien avec la musique… Oui, j’ai grandi avec un papa musicien-chanteur. Il était bassiste du groupe Kleptomania, un groupe belge très connu dans les années 70. A une époque, il a fait sa carrière un peu en solo et petit fun fact : Beverly Jo Scott a même fait les chœurs sur un de ses morceaux. J’ai donc été bercé dans un monde rempli de mélodies en tous genres. Il y a même une légende qui dit que je chantais avant de parler et que je dansais avant de parler ! Je suis une très grande fan de danse aussi. J’ai fait du Hip-Hop lorsque j’étais plus jeune. Le rapport que j’ai avec la musique c’est grâce à mon papa. C’est grâce à lui que je suis aussi amoureuse et passionnée de musique. Peu importe le style, j’ai un respect immense pour tous les artistes.

As-tu suivi les autres saisons de The Voice Belgique ? Oui ! Particulièrement les débuts de The Voice ! Ma saison préférée reste la troisième, avec le légendaire Loïc Nottet que j’adore ! Je me souviens d’un duel dans lequel il chante "Counting Stars" de OneRepublic. Il m’avait juste scotché ! Il avait ramené des vrais billets et les avaient envoyé en l’air. J’avais adoré. J’adore The Voice !

Nensha, petite et déjà passionnée de musique

Quel ton vas-tu utiliser lors de tes réactions en suivant les Blind Auditions de The Voice ? J’aurais des réactions franches et entières. Je donnerai mon avis et j’essayerai d’être la plus constructive possible. Je ne suis pas non plus une professionnelle du milieu, loin de là ! Mais j’aime beaucoup la musique et je donnerais mon avis sincère. Je ne suis pas là non plus pour faire du bashing ! Je serai juste et je suis bienveillante de base.

Justement, est-ce qu’on peut tout dire sur Twitch ? Il y a des règles qui s’appliquent sur Twitch, comme partout. Il y a un certain comportement à adopter. C’est évidemment interdit de promouvoir la haine. Les remarques toxiques n’ont pas lieu d’être. Je pense que le plus important ça reste d’être respectueux envers le streamer et les joueurs. Ce n’est pas seulement une règle de Twitch mais une règle de vie. Le respect avant tout !

Retrouvez Nensha en live sur le profil Twitch de RTBF iXpé dès ce mardi 28 décembre à 20h20