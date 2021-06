" The Voice Belgique " de retour pour une dixième saison : le casting est ouvert !

A capella ou accompagné d’un instrument de musique, seul ou à plusieurs, tout est possible. Vous avez également la possibilité de soumettre une candidature pour une autre personne. Alors ne soyez pas timide et lancez-vous dans l'aventure. Le seul risque : que cela marche !

Alors si comme Charlotte Forêt , Loïc Nottet , Alice on the Roof ou Blanche , la passion de la musique vous anime et que vous avez envie de partager une expérience musicale et humaine inédite, n’hésitez plus, les auditions en ligne sont désormais ouvertes sur notre site .

Que ceux qui désiraient postuler l’année dernière se réjouissent : The Voice Belgique est de retour et déclare son casting ouvert ce 21 juin 2021.

Après avoir sacré le 9ème gagnant de The Voice Belgique à la suite d’une saison absolument exceptionnelle , la RTBF est heureuse d'annoncer officiellement le lancement de la 10ème saison de "The Voice Belgique". Ne manquez pas de vous inscrire à cette saison anniversaire qui vous réserve bien des surprises !

