The Voice Belgique: Cyrielle séduit Typh Barrow grâce à un tube de Prince !

Cyrielle chante "How Come You Don't Call Me" de Prince - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind... Lors des Blind Auditions, Cyrielle chante "How Come U Don’t Call Me" de Prince. Durant son audition, Cyrielle réussi à convaincre Typh Barrow de se retourner. Etant la seule à avoir utiliser son buzzer, Cyrielle intègre directement son équipe. "J'ai trouvé ça étonnant" déclare la coach. "Je ne m'attendais pas à ce genre de voix sur ce genre de titre" ajoute Typh Barrow qui se réjouit de commencer les coaching avec son premier talent ! Direction les K.O !