The Voice Belgique : comment voter pour votre Talent préféré ?

Pour la grande finale , le vote sera valable uniquement au moment où Maureen annonce le début des votes et ce jusqu’au moment où elle annonce la clôture des votes. Deux des quatre finaliste seront alors éliminés de la compétition. Après une pause, Maureen annoncera la reprise des votes pour les deux Talents encore en compétition. Les nouveaux votes sont additionnés aux votes engrangés avant la pause. Maureen annoncera enfin la clôture des votes et le gagnant de la saison 9 de The Voice Belgique est annoncé !

Dès le Live 5 , vous pourrez voter, pour votre Talent favori, dès le moment où Maureen annonce le début des votes et ce jusqu’au moment où elle annonce la clôture des votes. Dès le Live 5, les Talents ne seront plus soumis au vote par période d'équipe mais individuellement.

Le premier live de The Voice Belgique Saison 9 sera diffusé ce mardi 9 mars dès 20h20 sur La Une. Dès ce premier direct, c'est vous qui avez le pouvoir et qui pouvez décider de sauver vos Talents favoris. Pour cela plusieurs solutions s'offrent à vous.

