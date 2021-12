The Voice Belgique : Christophe Willem, coach victorieux des premières Blind Auditions !

Pour sa troisième saison, Typh Barrow revient déterminée et n'a pas perdu de temps en repartant déjà avec deux talents ! Elle a craqué pour Cyrielle et ses influences musicales proches des siennes. Typh a également été séduite par l'interprétation poignante d'Adrien , meilleur ami de Marvin. "Je n'ai pas de stratégie et je continue de fonctionner à l'intuiTyph", s'amuse à dire la coach à propos de cette saison !

Pour sa grande première, Christophe Willem a fait une entrée en matière fracassante ! C'est le coach de cette première soirée des Blind Auditions ! Les autres coachs lui ont dit faire attention à ne pas trop utiliser son buzzer car il reste encore six semaines d'auditions... Malgré cela, le nouveau coach a eu la chance d'être choisi par le tout premier talent de cette dixième saison : Iris . "Je me suis pris une claque", déclare le coach à propos de ce talent très convoité. C'est à l'ultime seconde qu'il a craqué pour Rida et sa reprise de Billie Eilish . Il n'a pas pu résister au timbre ultra moderne de Marvin . Avec ces trois talents, Christophe Willem est le coach qui en a intégré le plus à son équipe lors de cette première session de Blinds.

Cette saison anniversaire à démarré fort avec une grande surprise ! Roberto Bellarosa , grand gagnant de la première saison de The Voice Belgique a fait croire qu'il était le premier candidat de cette saison . Rapidement buzzé par les quatre coachs, celui qui a représenté la Belgique à l' Eurovision en 2013 est venu faire un petit clin d'œil à l'occasion des 10 ans de The Voice.

La dixième saison de The Voice Belgique a démarré ce mardi 28 décembre sur La Une avec la diffusion des premières Blind Auditions. BJ Scott et Typh Barrow accueillaient à leurs côtés deux nouveaux coachs : Christophe Willem et Black M. Comment se sont passés leurs premiers pas dans les plus célèbres des fauteuils rouges ?

