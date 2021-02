The Voice Belgique : Après avoir collaboré avec Vitaa et Slimane, Camille Schneyder (Saison 7) dévoile son premier single

Camille Schneyder © Indifférence prod

Buzzée lors des Blind Auditions de la saison 7 de The Voice Belgique en 2018, Camille Schneyder choisit d’intégrer l’équipe de Vitaa. Au fil des semaines, elle est tour à tour sauvée par sa coach puis par le public grâce à des reprises très personnelles de Gims, Angèle et même Jul. Eliminée aux portes de la finale, l’aventure ne s’arrête cependant pas pour elle. En effet, la candidate peut se targuer d’être le coup de cœur de l’ancienne coach de The Voice. "Captivée par les sonorités si particulières de sa voix dès les premières notes, j’ai su tout de suite que ma rencontre avec Camille serait un coup de cœur", explique Vitaa.

Après The Voice, Camille reste en contact avec sa coach et signe dans son label INDIFFERENCE PROD. Ce Label accueille notamment Vitaa et Slimane, mais aussi d’autres grands artistes contemporains francophones dont Camélia Jordana, Amel Bent, Dadju et Gims. Le conte de fées continue pour elle puisque Vitaa et Slimane lui demandent de poser sa voix sur le titre "Baladé" aux côtés de Sola (Soraya, ancienne candidate de la saison 7 également) et fait partie de l’album "VersuS". Le projet musical des deux anciens coachs de The Voice Belgique est un succès et le titre sur lequel Camille et Sola les accompagnent comptabilise rapidement plusieurs millions de streams.