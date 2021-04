The Voice Belgique : Amel Bent et Hatik s’ajoutent à la liste des invités de la demi-finale !

La demi-finale de The Voice Belgique saison 9 se déroulera ce mardi 6 avril en direct sur La Une. Il y a quelques jours, nous vous annoncions la présence de plusieurs artistes lors de ce live. Amel Bent et Hatik viennent de s’ajouter à la liste des artistes qui performeront aux côtés des candidats.

Amel Bent et Hatik s’ajoutent à la liste des invités de la demi-finale de The Voice Belgique. Souvent qualifiée de "reine du RnB francophone" par les médias, Amel Bent a une place de choix dans le cœur des Français et des Belges. Avec des tubes comme "Ma Philosophie", "Tu n’es plus là" ou le plus récent "Jusqu’au bout" en duo avec Imen ES, la chanteuse enchaîne les succès depuis plus de 17 ans.

En décembre dernier, l’actuelle coach de The Voice en France dévoilait "1,2,3", morceau sur lequel elle s’est associée à Hatik. Réunissant l’ancienne candidate de la Nouvelle Star au jeune rappeur rendu célèbre grâce à son titre "Angela" et pour son rôle dans la série "Validé", le duo comptabilise déjà plus de 26 millions de vues sur Youtube. Récemment, "1,2,3" est devenu single d’or après avoir amassé pas moins de 15 millions d’écoutes en streaming.

Les deux artistes interpréteront notamment ce célèbre titre en live sur la scène de The Voice Belgique. Rendez-vous ce mardi 6 avril dès 20h30 sur La Une et Auvio !