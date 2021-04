The Voice Belgique : Amel Bent et Hatik chantent leur chanson phénomène "1,2,3" lors de la demi-finale

Amel Bent et Hatik chantent "1,2,3" - The Voice Belgique - Saison 9 - La demi-finale - 06/04/2021 Chaque live de The Voice Belgique accueille de grands artistes internationaux pour venir soutenir les candidats. Lors de la demi-finale, Amel Bent est venue accompagnée du rappeur Hatik. Celle qui officie actuellement en tant que coach à The Voice en France, et qu’on a vu grandir depuis la sortie de son hit "Ma Philosophie" en 2004 nous a fait l’honneur d’être présente sur le plateau de la version belge. Après avoir interprété le tube phare du début de sa carrière en compagnie de Sonita et Jérémie, l’icône du RnB francophone a également chanté "1,2,3" en compagnie de Hatik. Le rappeur numéro 1 avec ses mixtapes "Chaises pliantes", collectionne déjà les disques de diamant avec des titres comme "Angela" ou "La Meilleure" en featuring avec Jok’air. En plus d’être un rappeur hors pair, avec un flow et une technique bien à lui, Hatik est aussi acteur dans la série "Validé". Ce jeune artiste a décidé de répondre à l'invitation d'Amel Bent pour ce titre qui évoque l'histoire d'un couple et ses problèmes de communication. Ce titre qui unit les deux artistes est déjà single d’or en Belgique, et double disque d’or en France. A l’aube de son septième album prévu en 2021, c’est une belle histoire qui commence pour la chanteuse aux deux millions d’albums vendus. En attendant, nous pourrons retrouver Amel Bent en compagnie de Vitaa et Camélia Jordana sur l’album commun événement "SORORE" qui sortira le 4 juin 2021. Quant à Hatik, il a dévoilé son album "Vague à l’âme" le 12 mars dernier dont est déjà extrait le single "Mer" qui rencontre déjà un énorme succès.