The Voice Belgique : Alice on the roof sera la co-coach d’Henri PFR © Tous droits réservés

Henri PFR figure parmi les nouveaux coachs de la neuvième saison de The Voice Belgique. Pour l’aider dans l’étape des workshops, il a fait appel à une personnalité qui connait bien le programme : Alice on the roof !

Si le premier épisode de la saison 9 de The Voice Belgique sera diffusé dès le mardi 29 décembre sur La Une et Auvio, les tournages de cette saison sont toujours en cours. En effet, après les Blind Auditions chaque coach doit former un duo qui devra s’affronter sur le ring des duels afin d’accéder aux lives. C’est lors des workshops de ces duels qu’Henri PFR à fait appel à son amie Alice on the roof.

2 images Alice on the roof sera présente aux côtés d’Henri PFR lors du coaching des duels © Tous droits réservés

Producteur, DJ et compositeur, Henri PFR a rejoint le banc des coachs de la neuvième saison de The Voice Belgique aux côtés de Typh Barrow, BJ Scott et Loïc Nottet. Lors du coaching des duels, il a souhaité faire appel à Alice on the roof. Ancienne candidate de la saison 3 de The Voice Belgique, elle possède l’expérience du programme et peut prodiguer de précieux conseils aux membres de l’équipe du nouveau coach. Les images de leur coaching seront à découvrir lors de la diffusion de l’étape des duels au début de l’année 2021 sur La Une.

Découvrez la saison 9 de The Voice Belgique dès le mardi 29 décembre sur La Une et Auvio.