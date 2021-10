The Voice : avec son nouveau single, Tyana (saison 6) nous donne le sourire !

Durant les Blind Auditions de la saison 6 de The Voice Belgique , Tyana P s’était fait remarquée en auditionnant avec un titre rap . Style musical peu interprété par les talents à l’époque. La candidate avait réussi à convaincre trois des coachs dont BJ Scott, avec qui elle avait décidé de poursuivre l’aventure. Terminant en deuxième position du concours, Tyana avait réussi à imposer son style et séduire les téléspectateurs. 4 ans plus tard, l’ancienne finaliste de The Voice revient avec un nouveau projet : " I Smile ".

Tyana P © Tous droits réservés

C’est à travers des créations plus surprenantes les unes que les autres que Tyana P nous dévoile un univers solaire, hybride et particulièrement singulier.

Aujourd’hui, l’artiste liégeoise aux origines belges et américaines, nous raconte son histoire et ses aventures dans un audacieux mélange bien à elle d’un rap Oldschool, d’une voix d’ange, et d’un joli tour de passe-passe entre ses deux langues natales : le français et l’anglais. Il y a quelques jours, la jeune chanteuse a dévoilé son premier single intitulé "I Smile" dont le clip sera dévoilé prochainement. Cette chanson nous prouve que Tyana a gardé son style bien à elle. Un style que les téléspectateurs avaient pu découvrir et apprécier dans The Voice Belgique.