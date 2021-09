The Voice : 9 choses à savoir sur Christophe Willem, le nouveau coach de la saison 10

Dans quelques semaine, Christophe Willem prendra place pour la première fois dans un des fauteuils rouges de The Voice Belgique aux côtés de Typh Barrow, Black M et BJ Scott. En attendant les tournages, retour sur le parcours du chanteur français.

Révélé au grand public en 2005 lors de sa participation au télé-crochet Nouvelle Star sur M6, celui qu'on surnomme "la tortue" a réussi à devenir une voix francophone incontournable. Nouveau membre du banc des coachs de la saison 10 de The Voice Belgique, Christophe Willem partagera son expérience aux talents qui constitueront son équipe. Après plus de 15 ans de carrière, l'interprète de "Double Je" a plusieurs anecdotes à son actif...

1. Il doit son surnom "la tortue" à Marianne James

En 2005, poussé par sa sœur, Christophe Willem s'inscrit au casting du télécrochet Nouvelle Star diffusé sur M6. Lors de son arrivée dans la salle de casting, Marianne James, membre du jury a déclaré : "J’ai l’impression d’avoir vu une tortue quand vous êtes rentré …un cou trop long, je me suis dit mon Dieu qu’est-ce que c’est ce schtroumf à rayures et puis cette dégaine...et tout d’un coup il chante du tonnerre, c’était très très étonnant". Ce surnom l'a suivi durant toute l'aventure, et depuis il s'en amuse toujours. Il en a d'ailleurs intitulé une de ses chansons "La tortue" composée par Philippe Katherine dans son premier album.

2. Il a réalisé un exploit lors de sa participation à "Nouvelle Star"

Après avoir passé les auditions du télécrochet, Christophe Willem est sélectionné parmi 25.000 candidats pour participer aux lives de Nouvelle Star. Lors des directs au Pavillon Baltard, il réalise l'exploit de n'obtenir des votes bleus du jury, à l'exception d'un rouge ironiquement donné par Marianne James pour lui "faire connaître la sensation d'un rouge". Au bout des dix semaines du jeu télévisé, il est désigné "Nouvelle Star 2006" face à l'autre finaliste, Miss Dominique.

3. Avant la "Nouvelle Star", il a joué dans un film avec Richard Anconina

Avant de participer au célèbre concours de chant qui l'a fait connaître, Christophe Willem a participé à une grosse production cinématographique française en 2004. En effet, il a interprété le rôle d'Henri dans la comédie musicale Alive aux côtés de Maxim Nucci (Yodelice) et Richard Anconina. Il partageait également l'affiche avec les chanteuses Sonia Lacen et Ginie Line, qui ont par la suite participé à The Voice : la plus belle voix sur TF1. C'est durant le tournage qu'il rencontre la chanteuse Jenifer, compagne de l'époque de Maxim Nucci.

4. Il a réussi à convaincre Zazie de travailler avec lui !

Son rêve étant de collaborer avec Zazie, le compositeur Olivier Schultheis organise une rencontre entre les deux artistes. Lors de cette rencontre, Zazie lui pose des questions et l'interprète se met subitement à chanter sur la terrasse où se déroulait le rendez-vous. La folie de Christophe Willem plut directement à Zazie et s'en est suivi de nombreuses collaborations. Le chanteur qualifie cette rencontre comme : "le point de démarrage de ma carrière". L'interprète de "Zen" lui écrit les singles "Double Je" et "Jacques à dit", les deux immenses succès de son premier album "Inventaire". Christophe est même apparu dans le clip "FM Air" de la chanteuse.

5. Il a été recordman en 2008

En 2008, après la sortie de son premier album "Inventaire", Christophe Willem a été nommé dans plusieurs cérémonies de remises de prix musicaux. Il remporte notamment plusieurs récompenses dont : Révélation et Album de l'année aux NRJ Music Awards , Chanson de l'année pour "Double Je" aux Victoires de la Musique, et meilleur artiste français aux World Music Awards. Ces multiples prix lui valent d'être l'artiste français le plus primé cette année-là.

2 images Christophe Willem recevant sa Victoire de la Musique lors de la cérémonie en 2008 © BELGA

6. Il a déjà été membre du jury d’un télécrochet

Deux ans après la sortie de son deuxième album "Caféine", M6 lui propose d'intégrer le jury de la seconde saison de l'émission X Factor, aux côtés d'Henry Padovani (The Police), Véronic DiCaire et Olivier Schultheis. Parmi ce jury, Christophe Willem s'est démarqué par sa bonne humeur et ses précieux conseils donnés aux candidats.

7. Il a déjà participé à The Voice

En 2011, son amie Jenifer coach de The Voice : la plus belle voix sur TF1, lui demande de venir l'assister lors de l'étape des Battles. L'interprète de "Cool" a pu partager un moment de coaching avec les talents de l'équipe de la coach. L'interprète de "Berlin" a même déjà foulé le plateau de The Voice Belgique en faisant partie des invités des lives de la saison 1. Désormais, ce sera à nouveau à lui de coacher les candidats de la saison 10 de The Voice Belgique. Qui choisira-t-il comme co-coach ?

8. Il est ami avec Jenifer depuis plus de 18 ans !

Peu de gens le savent mais Christophe Willem et Jenifer, qui ont pour point commun d'avoir percé grâce à des télé-crochets, partagent une grande amitié depuis de nombreuses années. Jenifer se souvient de leur première rencontre en 2003: "C'était en studio d'enregistrement à Bruxelles. J'étais enceinte de mon premier enfant". Christophe Willem participait à la bande originale du film Alive, dans lequel jouait également Maxim Nucci, compagnon de Jenifer à l'époque. Tout a commencé lors de cette rencontre et la première gagnante de la Star Academy a soutenu son ami durant sa participation à la Nouvelle Star : "Je l'ai suivi toute la saison. J'ai voté pour lui chaque semaine ! Et ma mère aussi". Depuis, les deux amis ont partagé de très beaux duos, notamment lors de leurs participations aux spectacles des Enfoirés.

9. Il a enregistré un duo avec Kylie Minogue

Fan de l'icône pop Kylie Minogue, Christophe Willem rêvait d'un duo avec cette star interplanétaire. Sur son deuxième album, le chanteur confie les arrangements d'un de ses singles à Steve Anderson qui est aussi l'un des principaux musiciens et compositeurs de Kylie Minogue. Sur les crédits de l'album "Caféine", on retrouve aussi le nom de Guy Chambers, qui a notamment travaillé sur l'album "X" de Kylie Minogue, signant pour elle un titre, "Sensitized". Un titre qui comporte un sample de "Bonnie and Clyde" de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot. Apprenant que le jeune chanteur français adore le morceau en question, Chambers va suggérer d'enregistrer la chanson en français et en duo avec la star australienne. La chanteuse accepte et, le titre va connaître une deuxième vie en France. L'interprète de "Can't Get You Out Of My Head" va à nouveau apporter son aide à Christophe Willem en 2011 pour son troisième album "Prismophonic". La chanteuse a signé les paroles de "Pas si loin", qui deviendra "Tears Will Dry" dans la version anglophone de l'album qui sortira quelques mois plus tard.

Retrouvez Christophe Willem aux côtés de Typh Barrow, BJ Scott et Black M très bientôt dans la saison 10 de The Voice Belgique.