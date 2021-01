The Voice 2021 : Ziza Youssouf fait voyager les coachs lors des Blind Auditions

Ziza Youssouf chante "Another Day in Paradise" de Phil Collins - The Voice Belgique - Saison 9 -... Ziza Youssouf est un groupe formé par trois amis qui se sont rencontrés dans un centre de réfugiés de la région namuroise. Le groupe est composé de Ziza au chant, Patient à la guitare, et Pape à la Kora. Malgré leurs origines et leurs histoires différentes, la musique les unit. . "La musique n'a pas de frontière" tel est le message qu'ils souhaitent faire passer sur le plateau des Blind Auditions. Ziza explique : "Je suis un chanteur engagé. Je dénonce, à travers mes chansons, l'injustice qui se passe en Mauritanie, la corruption, le racisme et beaucoup d'autres choses". Ils forment le premier trio à se présenter durant cette neuvième saison avec la chanson "Another day in Paradise" de Phil Collins.