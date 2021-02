The Voice 2021 : une première soirée de duels mouvementée

BJ Scott , quant à elle, nous a offert le moment rock de la soirée et c’est Elsa qui l’accompagnera aux lives de The Voice Belgique . Loïc Nottet a buzzé à sa place pour Khadija , qui se produira aussi sur la scène des lives… dans l’équipe de la mama !

Pour Henri PFR , c’est une soirée 100% réussie. Il emmène Sonita et Lou aux lives. De plus, ses deux talents éliminés ont tous les deux été sauvés par ses amis coachs.

Après avoir complété leurs équipes lors des Blinds Audition s, les coachs devaient faire monter leurs talents sur le ring des duels de The Voice Belgique . Chaque coach devait former des duos parmi leur équipe et choisir un des deux candidats à l’issue de leur prestation. Les candidats sauvés gagnaient leurs cartes d’accès pour les directs du plus grand concours de chant de Belgique. Comme les saisons précédentes, les coachs avaient l’occasion de sauver deux candidats éliminés par leurs collègues. Quels talents ont remporté leurs duels ? Quels coachs ont décidé d’en "voler" ?

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.