The Voice 2021 : Typh Barrow, reine de la quatrième soirée des Blind Auditions !

Suite à la détermination des autres coachs, la soirée était plutôt mitigée pour Henri PFR . Malgré tout, le nouveau coach de The Voice Belgique repart avec deux talents très prometteurs. La touchante Tissène a réussi l'émouvoir et a intégrer son équipe grâce à une reprise de Jacques Brel. Le producteur n'a pas résisté aux envolées de Lou Boland , qui lui a donné des frissons !

