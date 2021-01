The Voice 2021 : Tom Coclet rappe au piano, Henri PFR bloqué

Tom Coclet chante "1000°C" de Lomepal et Roméo Elvis - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind... Tom a 27 ans et vient de Namur. Issu d’une famille de musicien, il se passionne très jeune pour la musique. Le piano et la guitare font partie de ses instruments de prédilection. Bien qu’il ait été bercé par le rock anglais, il s’amuse a intégré du slam et de l’électro dans ses compositions. Aujourd’hui, il a décidé de tenter sa chance à The Voice Belgique. Voir un de ses amis, candidat lors d’une précédente saison, être aussi épanoui durant l'émission l’a motivé à s’inscrire au casting. Pour convaincre les coachs, il chante "1000 degrés" de Lomepal et Roméo Elvis, au piano.