The Voice 2021 : TK Russel ouvre les Blind Auditions sur une standing ovation !

TK Russel chante "It's a man's man's man's world" de James Brown - The Voice Belgique - Saison 9 -... Le premier talent à se lancer sur la scène des auditions à l’aveugle de la saison 2020 de The Voice Belgique, se nomme TK Russel.Agé de 27 ans, ce candidat a déjà parcouru le monde. Originaire du Congo, il a vécu aux Etats-Unis, en Angleterre et en Australie avant de s’installer en Belgique et de tenter sa chance à The Voice. Très proche de sa famille, TK n'a pas dit à ses parents qu'il participait au concours de chant. Il compte leur faire la surprise seulement s'il est sélectionné. Pour tenter de convaincre les coachs, TK Russel chante 'It's a Man's Man's Man's World' de James Brown. Une des chansons les plus célèbres du chanteur américain.