The Voice 2021 : Tissène, buzzée à la dernière seconde par Henri PFR

Tissène chante "Amsterdam" de Jacques Brel - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Tissène a 26 ans et vit à La Haye. De nationalité belge, elle a des origines congolaises mais a aussi vécu au Rwanda, au Canada et désormais aux Pays-Bas. Polyglotte, Tissène voue une véritable passion au chant, mais aussi aux Mangas et à la danse classique. Elle est aussi musicienne car elle joue de la guitare, du piano et du ukulélé. C’est sa mère qui l’a poussée à tenter sa chance à The Voice Belgique. Sur la scène des Blind Auditions, elle chante "Amsterdam" de Jacques Brel.