The Voice 2021 : Thomas rend hommage à son frère lors des Blind Auditions

Thomas chante "Between the bars" d'Ellioth Smith - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions... Thomas a 26 ans et habite à Bruxelles. Timide, il est passionné par la musique et la nature. Thomas vit en collocation et a aménagé un studio dans sa cave dans lequel il chante régulièrement avec ses colocataires. Après avoir pris des cours de chant pendant plusieurs années, il pratique désormais le théâtre. Véritablement attiré par la scène, Thomas a décidé de sauter le pas et s’inscrire au casting de The Voice Belgique après le confinement. Il a choisi d'interpréter 'Between the bars' d'Elliot Smith, une chanson retrouvée dans une playlist de son frère disparu.