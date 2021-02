The Voice 2021 : Standing ovation pour Gabriel et sa reprise de Billie Eilish

Gabriel chante "When the party's over" de Billie Eilish - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind... Agé de 34 ans, Gabriel vit à Bruxelles. Il a découvert la musique en apprenant le piano et le chant en autodidacte lorsqu’il était plus jeune. Issu d’une famille de mélomanes, Gabriel est un futur papa qui compte bien transmettre sa passion à sa petite fille qui va bientôt pointer le bout de son nez. Bien qu’il fasse partie d’un groupe, il a décidé de se présenter en solo aux auditions de The Voice Belgique. Selon lui, l’émission peut lui apporter l’expérience d’un format inhabituel. Bien qu’il soit habitué aux concerts, il compte sur The Voice pour le challenger et lui apprendre les codes des grands show musicaux. Lors des Blind Auditions, le jeune chanteur interprète "When the party’s over" de Billie Eilish.