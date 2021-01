The Voice 2021 : Sonita réalise une "prestation de finale" et subjugue les quatre coachs

Sonita chante "Control" de Zoe Wees - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions - 05/01/2021 Sonita a 28 ans et vit en Flandre-Occidentale. Originaire du Cameroun, elle vit en Belgique depuis quelques années seulement. Elle a commencé à chanter très jeune et est habituée de la scène. Sonita chantait régulièrement aux spectacles de son école, à l’église. Cependant, elle souligne le manque de d'opportunité afin de vivre de son art dans son pays. Elle est contente de vivre désormais en Belgique afin d'avoir l'occasion de se présenter à des télé-crochets. D'ailleurs, elle a même participé à la version néerlandophone de ‘Belgium Got Talent’. Elle souhaite aujourd'hui participer à The Voice Belgique pour " toucher le cœur des gens et être entendue ". Déterminée, Sonita a interprète "Control" de Zoe Wees lors des Blind Auditions.