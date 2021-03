The Voice 2021 : Qui seront les derniers talents à accéder aux fameux lives ?

Qui seront donc les derniers talents choisis par leurs coachs qui auront le privilège de fouler la scène des lives de The Voice Belgique ? Qui sera le dernier talent volé par Henri ? Réponse ce mardi 2 mars dès 20h20 sur La Une et Auvio.

Après trois semaines de duels, arrive la dernière soirée durant laquelle les quatre coachs devront choisir les derniers candidats à pouvoir accéder aux lives. Il reste très peu de places dans chaque équipe et ces dernières sont très chères. De plus, seul Henri PFR pourra encore voler un talent car les autres coachs ont déjà volé deux talents chacun durant les précédents duels. Typh Barrow , BJ Scott , Henri PFR et Loïc Nottet vous promettent des derniers duels de haut vol. De plus, pour cette dernière étape avant les lives, BJ Scott conviera la célèbre chanteuse belge Axelle Red pour l’aider à coacher un de ses duos. La chanteuse aux cinq millions de disques vendus prodiguera de précieux conseils aux talents de l’équipe de la Mama de The Voice.

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.