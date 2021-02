The Voice 2021 : qui seront les co-coachs lors des duels ?

The Voice 2021 : Jasper Steverlinck, Axelle Red, Alice on the roof, Michael Gregorio, Fauve Hautot et Amy Morrey sont les co-coachs de cette saison 9 © Tous droits réservés

Lors de chaque saison de The Voice Belgique, les coachs s'entourent d'autres artistes pour les assister lors du coaching de la mythique épreuves des duels. Avec qui BJ Scott, Typh Barrow, Loïc Nottet et Henri PFR ont décidé de s'associer pour faire répéter leurs talents ?

Les coachs de cette saison 9 ont constitué leurs équipes lors des Blind Auditions. Ce mardi 9 février marquera le coup d'envoi de la deuxième épreuve sur La Une : les duels ! Chaque coach formera six duos parmi les talents de son équipe. Ces duos s’affronteront sur le ring de The Voice Belgique et le coach ne pourra en choisir qu’un seul. Les autres coachs pourront "voler" deux talents éliminés des équipes adverses. BJ Scott, Typh Barrow, Loïc Nottet et Henri PFR ont fait appel à six autres artistes pour les aider dans le coaching des duels.

Loïc Nottet s'entoure de Fauve Hautot et Amy Morrey

L'ex-finaliste de The Voice Belgique devenu coach de cette saison 9 a aussi remporté "Danse avec les stars" sur TF1 en 2015. Grâce à cette émission, il a rencontré la danseuse et jurée Fauve Hautot. Loïc a fait appel à la star du programme de TF1 pour qu'elle l'aide dans le coaching de la présence scénique des candidats. Le chanteur a aussi demandé à son amie Amy Morrey de l'accompagner lors des workshops. Amy n'est autre que l'auteure des chansons "Mud Blood", "Million eyes" , "Heartbreaker" ou encore "Strangers" interprétées par Loïc Nottet. D'origine britannique, Amy a aussi écrit pour de nombreux titres du producteur Alex Germys et pour une multitude d'artistes aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en Russie.

BJ Scott et Axelle Red : deux icônes de la chanson belge réunies

Axelle Red © Tous droits réservés BJ Scott is back ! La mama de The Voice Belgique a prouvé qu'elle avait encore un don pour se constituer une équipe de haut vol lors des Blind Auditions. Pour les duels, elle a décidé de convier l'auteure-compositrice-interprète belge Axelle Red. La célèbre chanteuse de "Sensualité" et ex-coach de la version néerlandophone de The Voice Belgique assistera BJ Scott lors des répétitions de ses duels. La chanteuse aux cinq millions de disques vendus à travers le monde apportera son expertise aux talents de l'équipe de BJ.

Un imitateur et une ancienne candidate viendront soutenir Henri PFR

Henri PFR, nouveau coach de cette saison s'est avéré être redoutable dans la course aux meilleurs talents. Le producteur a décidé d'inviter Michaël Gregorio, célèbre imitateur français, à coacher vocalement ses talents. Le coach a aussi convié, Alice on the roof, célèbre candidate de la saison 3 de The Voice Belgique, à venir le soutenir durant les workshops de certains duels. L'interprète de "La fille sur le toit" apportera non seulement son expérience de candidate, mais aussi de chanteuse ayant réussi à acquérir une grande expérience de la scène après avoir participé à The Voice.

Typh Barrow et Jasper Steverlinck, du duo aux duels !

Jasper Steverlick © A. Heymans Typh Barrow a demandé à Jasper Steverlinck d'assister aux répétitions des duels de son équipe. Le chanteur flamand n'est pas un inconnu des fans de Typh puisqu'il l'accompagne sur son titre "The Gift", extrait de son album "Aloha". Chanteur du groupe Arid, il a aussi été coach lors de la première saison de The Voice Van Vlaanderen. Ensemble, ils coacheront les talents de la Team Barrow afin d'assister à des duels qui marqueront l'histoire de The Voice Belgique !

