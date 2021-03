The Voice 2021 : Quentin s’illustre lors des lives grâce à la B.O de James Bond

Quentin chante "No Time to Die" de Billie Eilish - The Voice Belgique - Saison 9 - Live 2 -... Faisant partie des premiers candidats à fouler la scène des Blind Auditions, Quentin avait réussi à convaincre les quatre coachs grâce à une reprise surprenante de Claude François. Après avoir choisi Henri PFR comme coach, il avait pu accéder à l’épreuve des duels. Durant cette épreuve, il avait affronté Marie sur le ring mais il avait eu l’honneur d’être choisi par Henri afin de poursuivre l’aventure. Aujourd’hui, il monte sur la scène de The Voice Belgique pour chanter en direct devant les coachs, le public et les téléspectateurs. Pour son premier direct sur la scène de The Voice Belgique, Quentin a décidé de chanter "No Time to Die" de Billie Eilish. Sortie en février 2020, cette chanson est la bande originale du 25e film de la sage James Bond dont la sortie a été reportée au mois d’octobre 2021. Avec cette prestation, Quentin espère pouvoir amener l’ambiance des salles obscures dans le studio de The Voice.