The Voice 2021 : Quentin détonne avec une reprise audacieuse de Claude François

C'est une reprise originale du célèbre tube de Claude François que propose Quentin derrière les fauteuils des coachs. BJ Scott et Henri PFR se retournent en même temps. Typh Barrow buzze peu de temps après. Loïc Nottet décide de se retourner sur la fin de la chanson. Après s'être renseigné sur sa vie, les coachs commencent leurs argumentaires afin de récupérer ce talent dans leur équipe. "Quelle voix [...] Je suis vraiment sincère, tu as quelque chose qui me plait" commence la Mama. Typh Barrow justifie son buzz "On a senti que tu avais pris beaucoup de plaisir". "C'est surtout ton vibrato qui m'a séduit énormément" commente simplement Loïc. Quant à Henri, il félicite le candidat :"Normalement, je ne me serais pas retourné sur du Claude François". Quentin remercie les coachs pour leurs mots mais c'est avec Henri qu'il décide de poursuivre l'aventure. Bienvenu dans The Voice, Quentin !