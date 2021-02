The Voice 2021 : quels talents ont été sauvés lors de la deuxième soirée des duels ?

Ce soir, Loïc Nottet nous a offert un moment hors du temps avec un sublime duel. C’est Thomas qui s’est imposé et qui a été choisi par son coach pour rejoindre les lives de The Voice Saison 9 ! Après un coup de cœur lors des Blind Auditions, il n’a pas voulu voir partir Belassa et l’a donc volée à son collègue Henri PFR . Loïc est reparti de cette deuxième soirée des duels avec deux candidats aux univers très prononcés.

Typh Barrow a proposé un vrai show, durant ces duels, avec ses deux "pépites" Edith et Miya . C’est finalement Edith qui a convaincu sa coach grâce à sa présence scénique. N’ayant pas utilisé son buzz pour voler un second talent, la chanteuse pourra encore craquer pour un talent éliminé lors des prochaines semaines.

Dans ce deuxième round, Henri PFR a dû faire des choix difficiles mais le bilan de sa soirée reste positif. Aux lives, il pourra compter sur Dania avec qui il envie "d’en faire plus vocalement" . Le producteur a également choisi le showman TK Russel , qui mettra le feu sur la scène des grands directs. Henri ajoute ces deux talents à son équipe pour les lives et il pourra toujours voler deux talents durant les prochains duels.

