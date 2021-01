The Voice 2021 : quel coach finira par remporter la course aux meilleurs talents ?

Ce troisième épisode des Blind Auditions s'est terminé en apothéose pour Loïc Nottet qui a su s'imposer pour intégrer de nouveaux talents dans son équipe. Il littéralement anéantit la concurrence pour Hasmik et son grain unique. Le nouveau coach et ancien finaliste de The Voice Belgique était prêt à tout pour récupérer la jeune Macha. Il a réussi à être choisi par la candidate au terme d'une bataille avec Henri PFR.

Cette soirée marque aussi le grand retour de BJ Scott dans la compétition. Si les deux premiers Blinds ne lui ont pas permis d'intégrer de nombreux talents dans son équipe, cette troisième soirée lui a plutôt été bénéfique ! En effet, ce Blind a bien commencé pour elle, avec un duel remporté face à Henri pour le groupe Ziza Youssouf. Elle a aussi remporté le jackpot de la soirée au terme d'une bataille à quatre pour le très convoité Jérémie !

Surnommé "Henri la buzz" par ses collègues coachs, Henri PFR avait démarré cette neuvième saison de The Voice en étant choisi comme coach par de nombreux candidats. Et pourtant, sa soirée commençait sous les meilleurs auspices. Il a bloqué Typh et s'est imposé face à BJ et Loïc pour le jeune Rafaël et sa reprise de Mika. Il est le seul talent à avoir intégrer cette équipe à l'issue de ce troisième Blind.

Typh Barrow peut avoir le sourire, sa stratégie du buzz à l'instinct a parfaitement fonctionné lors de ces Blind Auditions de ce mardi 12 janvier ! Elle est repartie avec trois talents à l'issue de cette soirée. Elle a succombé au flow irrésistible de Jennifer. Typh a également bataillé pour récupérer dans son équipe Tom après interprétation de "1000 degrés". Et c'est sur le fil, qu'elle a buzzé pour Bryan. Avec 7 talents dans son équipe, Typh Barrow prend la tête du classement, ex-aequo avec Henri PFR.

Vous pouvez d'ores et déjà revoir la troisième soirée des Blind Auditions de la saison 9 de The Voice Belgique sur Auvio.