The Voice 2021 : Pluie de buzz pour Rafaël et sa reprise de Mika !

BJ est la première à buzzer pour la voix de Rafaël . Les trois autres coachs se retournent à la fin de la prestation. Typh se retrouve bloquée, par Henri cette fois-ci ! Décidemment, les nouveaux coachs ont décidé de la taquiner. Henri se justifie "Je l'ai bloquée car je te veux vraiment dans mon équipe". Quant à BJ, elle souligne le choix de la chanson qui est, selon elle, très exigeante. Loïc Nottet se retrouve un peu dans la voix de Rafaël et lui conseille de choisir BJ comme coach : "Elle m'a beaucoup aidé et on a la chance qu'elle soit là". Finalement, Rafaël suit son instinct et choisit d'intégrer l'équipe d'Henri PFR. Direction les Battles pour Rafaël !

Rafaël a 17 ans et habite à Tubize. Issu d’une famille de musiciens, ce jeune chanteur rêve de vivre de sa passion. Sa devise ? " Il faut tout essayer ! ". Rafaël ne recule devant rien pour montrer l’étendue de sa voix. C’est pour cela qu’il est prêt à relever tous les défis qui appartiennent à l’aventure de The Voice Belgique . Lors des Blind Auditions , Rafaël a choisi la chanson "Grace Kelly’" de Mika pour essayer de convaincre les quatre coachs.

