The Voice 2021 : Olivier est sauvé de justesse par Loïc Nottet !

Olivier chante "At Last" d'Etta James - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions - 28/12/2020 Olivier a 34 ans et vit dans le Brabant-Flamand. Il est un des premiers participants de la première saison de The Voice, version néerlandophone. 9 ans plus tard, il tente à nouveau sa chance mais dans la version francophone du concours. Olivier travaille dans un cabaret et compte prouver aux coachs qu'il a sa place dans The Voice Belgique. Pour ce faire, il interprète la chanson "At Last" de Etta James sur la scène des Blind Auditions.