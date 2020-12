The Voice 2021 : Mika réalise la plus longue note de l'histoire de The Voice

Mika chante "I will survive" de Gloria Gaynor - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Mika a 37 ans et vit à Hal. D'origine serbe, elle a déjà connu un certain succès dans son pays natal suite à sa participation à la version locale de la 'Star Academy'. Après avoir rencontré son mari en 2015, elle a décidé de tout quitter pour le suivre en Belgique. Après un mariage, et un bébé, Mika a besoin de se consacrer à nouveau à la musique. C'est pour cela qu'elle participe aux Blind Auditions de The Voice Belgique avec la chanson "I will survive" de Gloria Gaynor.