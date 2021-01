The Voice 2021 : Maureen Louys piégée par un candidat !

Maureen Louys piégée par un candidat de The Voice Belgique ! - The Voice Belgique - Saison 9 -... Après neuf saisons à la présentation de The Voice Belgique, Maureen Louys a déjà réalisé plusieurs canulars à l'encontre de candidats. Cette saison, un candidat au sens de l'humour bien aiguisé a décidé de piégé, cette fois, l'animatrice. Lors du foyer, où l'animatrice rencontre habituellement les candidats et leurs proches, Maureen a fait la connaissance de Romain. Ce jeune papa venait tenter sa chance aux Blind Auditions avec la chanson "Les Planètes" de M. Pokora. Il a d'abord menti sur son prénom, puis sur sa maîtrise de la guitare et la dédicace qu'elle contient. Le talent a réussi à déstabilisé l'animatrice qui ne savait plus que croire... Bien qu'il n'ait pas été retenu pour la suite de l'aventure, Romain restera longtemps dans la mémoire de Maureen Louys !