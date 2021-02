The Voice 2021 : Mathilde retente l’expérience des Blind Auditions et intègre l’équipe d’Henri PFR

Mathilde chante "I say a little prayer" d'Aretha Franklin - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind... Âgée de 26 ans, Mathilde vit à Liège. Institutrice primaire, elle a déjà participé à la saison 4 de The Voice Belgique où elle a été éliminée lors de l’épreuve des Battles. Depuis, elle fait beaucoup de scène dans les théâtres, les bars et dans des petits festivals. Déterminée à prendre sa revanche, elle participe cette année à The Voice Belgique afin d’aller le plus loin possible dans l’aventure. Henri et Loïc sont tombés sous le charme de sa voix qu’elle a su mettre en valeur avec "I say a little prayer" , célèbre tube d’Aretha Franklin qui a été repris par Lianne La Havas.