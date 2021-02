The Voice 2021 : Marie reprend un tube des Rolling Stones lors des Blind Auditions

Marie chante "Paint it, Black !" des Rolling Stones - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind... Marie a 18 ans et vit à Fleurus. Etudiante en médecine vétérinaire le jour, elle prend des cours de comédie musicale le soir. Passionnée par le monde du spectacle, elle a déjà figuré dans plusieurs longs-métrages. Après le cinéma, elle décide de tenter l’expérience de la chanson. D’ailleurs, elle voit The Voice comme un "challenge" et est prête à tout abandonner pour la musique. Lors des Blind Auditions, Marie s’attaque à la célèbre chanson "Paint it, Black !" des Rolling Stones.