The Voice 2021 : Malgré la pandémie, Ziza Youssouf nous fait voyager lors des lives !

Dès les Blind Auditions, le groupe Ziza Youssouf avait fait voyager les coachs avec leur reprise aux inspirations africaines. Si deux coachs s’étaient retournés sur leur prestation, le groupe avait choisi BJ Scott comme coach. Lors de l’épreuve des duels, ils ont été sauvés par leur coach et ont décroché leur place pour les lives de The Voice Belgique. Ils ont désormais l’opportunité d’être sauvés par le public. Bien décidé à continuer de faire voyager les téléspectateurs malgré la pandémie, le groupe a choisi d’interpréter "Voyage, Voyage" de Desireless. Cette chanson est le titre phare de la chanteuse, sorti en 1986. Titre emblématique des années 80, "Voyage, Voyage" est devenu rapidement un très grand succès en France, puis en Europe et dans le monde. Les paroles de cette chanson, à double sens, évoquent les voyages à l’étranger, mais aussi des voyages initiatiques, intérieurs.

Bien décidé à continuer de faire voyager les téléspectateurs malgré la pandémie, le groupe a choisi d'interpréter "Voyage, Voyage" de Desireless. Cette chanson est le titre phare de la chanteuse, sorti en 1986. Titre emblématique des années 80, "Voyage, Voyage" est devenu rapidement un très grand succès en France, puis en Europe et dans le monde. Les paroles de cette chanson, à double sens, évoquent les voyages à l'étranger, mais aussi des voyages initiatiques, intérieurs.

