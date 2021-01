The Voice 2021 : Lou Boland fait frissonner Henri PFR avec sa reprise de Tamino

Lou Boland chante "Habibi" de Tamino - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions - 19/01/2021 rendu malvoyant. Dès sa petite enfance, la musique a occupé toute sa vie. Avant même de savoir parler, Lou fredonnait déjà des chansons. Rapidement, il a appris le piano en autodidacte et son entourage s’est rendu compte qu’il avait l’oreille absolue. Habitué de la scène, les téléspectateurs ont pu le voir de nombreuses fois sur la scène de CAP48, notamment en compagnie de Maurane. Il a même déjà participé à ‘La France a un Incroyable Talent’ où il a atteint la demi-finale. Bien décidé à poursuivre son rêve, Lou tente sa chance à The Voice Belgique avec la chanson "Habibi" de Tamino. Son but ? "Faire kiffer les coachs et le public ! "