The Voice 2021 : Lorraine, le "buzz de cœur" de BJ Scott

BJ Scott est la seule à se retourner, sur la fin de la chanson. "J'ai été particulièrement touchée par les notes hautes...Tu m'as fait penser à la chanteuse du groupe 'London Grammar'. C'était assez solide, il y avait quelques faiblesses mais tu as quelque chose ! Je ne pouvais pas ne pas me retourner... Tu es mon buzz de cœur" explique la Mama de The Voice Belgique . Chaque saison à laquelle elle a participé, BJ Scott avait son "buzz de cœur". Lorraine est celui de cette neuvième saison. "Je suis très contente que tu sois dans mon équipe, même si tu n'as pas le choix" conclu la nouvelle coach de la candidate. Bienvenue dans The Voice , Lorraine !

Lorraine a 24 ans et vit dans la région namuroise. Fan de mode, elle met un point d'honneur a être stylée en toute circonstance. Lorraine a fondé le groupe 'Fake Empire' avec ses sœurs. Cependant, elle a décidé de participer seule aux Blind Auditions de The Voice Belgique . Si d'habitude, elle chante en anglais, c'est dans la langue française qu'elle a décidé de convaincre les quatre coachs en reprenant la chanson "Corps" de Yseult.

Lorraine a 24 ans et vit dans la région namuroise. Fan de mode, elle met un point d'honneur a être stylée en toute circonstance. Lorraine a fondé le groupe 'Fake Empire' avec ses sœurs. Cependant, elle a décidé de participer seule aux Blind Auditions de The Voice Belgique. Si d'habitude, elle chante en anglais, c'est dans la langue française qu'elle a décidé de convaincre les quatre coachs en reprenant la chanson "Corps" de Yseult.

Lorraine chante "Corps" de Yseult - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions - 28/12/2020 Lorraine a 24 ans et vit dans la région namuroise. Fan de mode, elle met un point d'honneur a être stylée en toute circonstance. Lorraine a fondé le groupe 'Fake Empire' avec ses sœurs. Cependant, elle a décidé de participer seule aux Blind Auditions de The Voice Belgique. Si d'habitude, elle chante en anglais, c'est dans la langue française qu'elle a décidé de convaincre les quatre coachs en reprenant la chanson "Corps" de Yseult.

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.