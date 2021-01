The Voice 2021 : Loïc Nottet et Henri PFR craquent pour le vibrato de Macha

Macha chante "Issues" de Julia Michaels - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Macha a 16 ans et vit dans la région de Namur. Elle est l'une des benjamines de cette neuvième saison de The Voice Belgique. Issue d’une famille de mélomanes, Macha pratique beaucoup la danse et le piano. Récemment, elle a osé publier sur Instagram des vidéos dans lesquelles elle réalise des démonstrations de rap. Après avoir remarqué qu’elle rencontrait un certain succès grâce à ces vidéos, elle s’est décidée à s’inscrire au casting des Blind Auditions. Sur scène, elle interprète "Issues" de Julia Michaels.