The Voice 2021 : les coachs mettent le feu au plateau pour l'ouverture des lives !

Les coachs chantent "Believer" de Imagine Dragons - The Voice Belgique - Saison 9 - Live 1 -... Ce mardi 9 mars, BJ Scott, Typh Barrow, Henri PFR et Loïc Nottet étaient au rendez-vous pour ouvrir les fameux lives de The Voice Belgique. Après avoir ouvert cette saison 9 avec une chanson de The Weeknd, les quatre coachs ont choisi, cette fois-ci, "Believer" des Imagine Dragons. C’est une chanson du groupe de rock américain, sortie en tant que premier single de leur troisième album studio Evolve en 2017. "Believer" a culminé à la 4e place dans les charts américains du Billboard Hot 100, et est devenu le 5e single à s’être le plus vendu en 2017 aux États-Unis. Ecrite par le chanteur du groupe Dan Reynolds, il en explique le sens : " Le sens de la chanson représente vraiment des choses spécifiques de ma vie qui étaient douloureuses, que ce soit l’anxiété et le fait d’affronter la foule, se sentir submergé par cela ou le succès du groupe, la maladie, la dépression – tout ce qui était source de douleur dans ma vie. Et juste en s’élevant au-dessus de tout cela, trouver un lieu de perspective où je pourrais apprécier toute la douleur dans ma vie et en faire ma plus grande force". Sur cette chanson, les quatre coachs de la neuvième saison 9 marquent le coup d’envoi de six semaines de lives, qui auront lieu tous les mardis soir en direct sur La Une. Les quatre coachs verront leurs équipes réduites au fil des semaines et finiront par avoir un seul de leurs talents en finale.