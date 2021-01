The Voice 2021 : le "très beau grain" de Bryan convainc Typh Barrow

Bryan chante "Lost in Japan" de Shawn Mendes - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Bryan a 22 ans et vit près de Bruxelles. Etudiant en journalisme, il rêve de devenir journaliste sportif. En attendant, il partage sa vie entre ses études, le ping pong et la musique. Après avoir longuement hésité, Bryan a sauté le pas et s’est inscrit au casting de The Voice Belgique. En participant aux Blind Auditions, il espère pouvoir bénéficier des bons conseils des coachs. Il défend sa place avec la chanson "Lost in Japan" de Shawn Mendes.