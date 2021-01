The Voice 2021 : le "cri du cœur" d'Alice fait vibrer les 4 coachs

Alice chante "Le vent nous portera" de Noir Désir - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind... Alice a 24 ans et vit à Perwez. Amoureuse des lettres et de la langue française, elle écrit beaucoup de textes et de poésie. Alice est une habituée de la scène, elle a été choriste de Ben’do durant un an et s’est même déjà produite à Forest National en sa compagnie. Son univers est assez varié, elle peut chanter du rock, de la pop, des balades et même de la soul ! Elle a décidé de participer à The Voice car elle avait soif de nouvelles expériences. C’est sur la chanson "Le vent nous portera" du groupe français Noir Désir qu’elle tente de convaincre les coachs lors de la quatrième soirée des Blind Auditions.