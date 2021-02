The Voice 2021 : le coach Henri PFR hospitalisé, il rassure ses fans !

Le coach ne sera donc pas absent des prochaines émissions de The Voice Belgique, qui se déroulent tous les mardis soir sur La Une et Auvio.

Henri PFR , coach de la neuvième saison de The Voice Belgique a été hospitalisé cette semaine et doit subir une intervention chirurgicale. Sur les réseaux sociaux, le producteur belge a tenu à en informer ses fans. Il s’agit d’une opération importante mais sans gravité. Après avoir cassé son nez à six reprises, il doit être opéré au niveau sa cloison nasale pour l’aider à mieux respirer.

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.