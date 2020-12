The Voice 2021 : Laysa reprend Alain Souchon, Loïc Nottet "bloqué"

Laysa a 18 ans et vient de Liège. Depuis toujours, elle fait de la musique mais c'est récemment qu'elle a découvert qu'elle était capable de chanter. Elle souhaite participer à The Voice Belgique pour montrer de quoi elle est capable. Fan de vieilles chansons françaises, Laysa a choisi d'interpréter "La vie ne vaut rien" d'Alain Souchon sur la scène des Blind Auditions .

Laysa chante "La vie ne vaut rien" d'Alain Souchon - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind... Laysa a 18 ans et vient de Liège. Depuis toujours, elle fait de la musique mais c'est récemment qu'elle a découvert qu'elle était capable de chanter. Elle souhaite participer à The Voice Belgique pour montrer de quoi elle est capable. Fan de vieilles chansons françaises, Laysa a choisi d'interpréter "La vie ne vaut rien" d'Alain Souchon sur la scène des Blind Auditions.

